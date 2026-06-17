CCOO rechaza la supresión de ciclos formativos de informática en Avilés y Gijón y exige su recuperación inmediata

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OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturia ha emitido una nota de prensa en la que expresa su rechazo ante la intención que tendría la Consejería de Educación del Gobierno asturiano de suprimir varios ciclos de Formación Profesional de la familia de Informática en centros públicos de Avilés y Gijón.

Según el sindicato, la medida, que se está planteando a finales de curso sin haber sido comunicada oficialmente ni a las organizaciones sindicales ni al profesorado afectado, supone un nuevo "ataque" a la planificación educativa y a la calidad de la enseñanza pública.

Según las informaciones trasladadas al sindicato por docentes de los centros afectados, los argumentos utilizados por la Consejería estarían relacionados con el avance de la inteligencia artificial y con las dificultades para encontrar empresas en las que el alumnado de primer curso pueda desarrollar su formación en entornos laborales.

Desde CCOO consideran que esos motivos, por un lado, no tienen ningún fundamento real y por otro lado evidencian las deficiencias del nuevo modelo de la Formación Profesional y las consecuencias en los recortes de las horas destinadas a las tutorías y por tanto a la búsqueda de empresas para el alumnado.

"Resulta especialmente grave e inaceptable que, mientras se plantea la eliminación de estos ciclos en centros públicos, se mantengan las mismas enseñanzas en centros concertados, como ocurre en Pola Lena", han señalado desde el sindicato.

CCOO recuerda que ya alertón en el informe elaborado sobre el avance de la privatización de la FP en Asturias el trasvase progresivo de oferta educativa desde la red pública hacia la privada.

Indican que los "recortes" en la oferta de ciclos formativos acordados por el Gobierno del Principado de Asturias les reafirman en sus denuncias sobre el "desmantelamiento" de la Formación Profesional Pública.

"Desde CCOO venimos alertando desde inicio de curso de las dificultades derivadas de la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional en Asturias, así como del impacto negativo de medidas como el recorte de las horas de tutoría, sin obtener respuestas positivas por parte de la dirección general de Formación Profesional. Estas decisiones están generando serios problemas organizativos y suponen un recorte encubierto de puestos de trabajo", alertan.

Asimismo, la organización afirma que solicitó hace unos meses la creación de un Comité de seguimiento y evaluación de la aplicación de la nueva Ley de FP, formado por representantes de la Consejería y de las organizaciones sindicales. "Esta propuesta, orientada a mejorar la implantación del nuevo modelo y a anticipar posibles problemas, fue rechazada por la Consejería de Educación", afirman.