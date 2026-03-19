CCOO reclama la actualización "inmediata" del protocolo de maltrato infantil en los colegios

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OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha pedido este jueves a la Consejería de Educación y a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar "la revisión inmediata y sistemática" del protocolo de actuación ante el maltrato infantil en el ámbito educativo.

En un comunicado enviado a la prensa, la organización ha apuntado que la herramienta actual, la Guía de actuación para los centros educativos de Asturias, data del año 2007 y se ha convertido en "un documento obsoleto que no responde a las necesidades actuales".

CCOO ha señalado que la guía presenta "graves deficiencias estructurales", entre las que señalan una falta de operatividad y claridad (no establece plazos de actuación definidos ni diagramas de flujo que clarifiquen, paso a paso, el proceder de los profesionales ante una sospecha de maltrato) y herramientas de derivación inapropiadas (la actual hoja de notificación y derivación es operativa para la comunicación entre los centros y los servicios sociales o territoriales).

Para el sindicato, además, supone "un desfase legal absoluto", ya que "el protocolo ignora la LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021), marco legal que ha transformado el paradigma de protección; y la guía actual no integra la figura clave del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección, ya presente en nuestros colegios e institutos".

"No podemos esperar a que se cumplan los plazos genéricos de una estrategia a largo plazo cuando los centros educativos son, en no pocos casos, el entorno más seguro para detectar las situaciones de riesgo", han declarado desde el sindicato.

Por estos motivos, CCOO ha pedido "la creación de una mesa técnica que revise el protocolo para incluir instrucciones de actuación claras, plazos concretos de respuesta y la plena integración de la LOPIVI, dotando de seguridad jurídica y herramientas eficaces al profesorado y los centros".

Junto a esto, ha exigido que se incrementen los recursos de prevención, detección, apoyo y coordinación, como el Profesorado de Servicios a la Comunidad y de Orientación Educativa (particularmente en los EOE, y las horas asignadas a la figura de Coordinación de Bienestar.