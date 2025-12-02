CCOO reclama que la buena marcha de la economía llegue a los trabajadores y a sus salarios

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sinciado CCOO se ha referido a los datos del paro y ha reclamado que "la buena marcha de la economía llegue a las personas trabajadoras y se traduzca por fin en mejores salarios, mayor duración de los contratos y más empleo". Desde la Comisión Ejecutiva del sindicato, Marta Fernández, ha advertido que "la mayoría de las personas trabajadoras en Asturias notarán que estas Navidades siguen perdiendo poder adquisitivo frente al avance inflacionario".

Incide CCOO en que las cifras del Servicio Público de Empleo en noviembre dejan 50.996 personas desempleadas en Asturias, 107 más que el mes pasado y alerta de que la parte más preocupante es que este aumento del paro en noviembre supone ya el tercero consecutivo en los últimos meses.

No obstante indican que la lectura más positiva viene de las cifras interanuales, que demuestran una tendencia positiva, acercándonos a los números de antes de la crisis de 2008 y dejando definitivamente atrás los años de la pandemia.

"Este es el mejor noviembre en paro registrado desde el año 2007. Sin embargo, desde CCOO también queremos arrojar luz sobre las sombras económicas que siempre pueden ocultarnos las cifras. Es una buena noticia que sigamos superado los años de excepcionalidad, pero los salarios y la precariedad que arrastramos hasta este noviembre colocan a miles de asturianos ante una situación de vulnerabilidad de cara a afrontar las Navidades", dijo Fernández.

También les preocupa la caída de la contratación en un contexto de crecimiento económico sostenido.