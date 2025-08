CCOO reitera su rechazo al proyecto de Costco en Siero y critica al Alcalde

OVIEDO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha cargado duramente contra el proyecto de instalación de Costco en Siero, calificándolo de "empeño personal" del alcalde de Siero, Ángel García, que "no es estratégico para Asturias, ni va a crear empleo, ni cumple la ley".

"Esta respuesta ante las críticas sobre la llegada de la multinacional norteamericana a Asturias, basada en insultos, bulos y calumnias, demuestra la debilidad de un proyecto y de un político que siempre está en el punto de mira", ha señalado.

El sindicato ha puesto el foco en el impacto negativo para el comercio local, advirtiendo que "se nos habla de la creación de 200 puestos de trabajo omitiendo la destrucción que acarreará para el comercio de proximidad la instalación de un macroproyecto de ese tipo". Zapico ha recordado que "estamos en un momento de colapso en el sector, con la destrucción en los últimos 15 años de más de 5.000 puestos de trabajo en el comercio".

Además, ha denunciado que "parece que desde el Ayuntamiento lo que quieren es saltarse la ley, eliminando las directrices comerciales, que impiden la ubicación en un polígono industrial ese tipo de actividades". El líder sindical ha criticado que "no puede ser que el empeño personal de un alcalde, experto en productos financieros, sea una falta de respeto y una amenaza para miles de personas que cada día abren las persianas de sus negocios".

Zapico ha enfatizado que la deriva del proyecto va "en dirección contraria a la de las ciudades más modernas y avanzadas de Europa, que apuestan por el comercio de barrio y por reforzar la economía local". Ha subrayado que "no todo vale para ganar dinero y no a costa de las personas, por eso la prioridad para Comisiones Obreras es y será siempre que gane Asturias y sus trabajadoras y trabajadores". Ha concluido diciendo que "una gran superficie de este tipo y sin arraigo ninguno no puede ser un proyecto de desarrollo para Asturias".