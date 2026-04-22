CCOO retoma las movilizaciones en el ciclo de 0 a 3 años ante la falta de avances con Educación

Las delegadas de CCOO Carmen Riesgo Y Tania Alonso. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las delegadas de CCOO en las escuelas infantiles de Asturias Tania Alonso y Carmen Riesgo han anunciado este miércoles la convocatoria de nuevas movilizaciones en el ciclo de 0 a 3 años, tras criticar la falta de respuesta de la Consejería de Educación a sus alegaciones sobre el reglamento de organización y funcionamiento de la red autonómica.

Según ha explicado Alonso, el colectivo, que acumula ya 11 jornadas de huelga con "un éxito total de seguimiento" decidió dar un margen para recibir una respuesta a sus alegaciones tras la reunión mantenida con la Consejería a finales de febrero. Sin embargo, ha afirmado que no han tenido respuesta por el momento.

En este contexto, ha señalado que el documento presentado por la Consejería "está muy lejos de lo que llevamos reivindicando" y no recoge aspectos clave como el reconocimiento de la labor educativa o mejoras organizativas, entre ellas el calendario o el tiempo de trabajo fuera del aula.

NUEVAS PROTESTAS EN MAYO

Ante esta situación, Alonso ha confirmado que retomarán las protestas con jornadas de huelga en mayo, en coordinación con las movilizaciones convocadas a nivel estatal. "Volvemos a las movilizaciones", ha indicado, subrayando que el objetivo es la "dignificación del ciclo de educación infantil", unas condiciones laborales "dignas" y el respeto a los derechos de la infancia.

Por su parte, Riesgo ha incidido en que el colectivo "ya no está dispuesto a aguantar más" y ha detallado el calendario de movilizaciones.

Así, el 7 de mayo está prevista una huelga acompañada de una manifestación, mientras que los días 20 y 21 habrá dos jornadas consecutivas de paro, con una concentración ante la Consejería el primer día y una marcha hasta la Junta General el segundo. Además, el 23 de mayo participarán en la movilización estatal en Madrid.

REIVINDICACIONES PRINCIPALES

Entre sus reivindicaciones, las representantes sindicales han citado la equiparación salarial bajo el principio de "mismo trabajo, mismo salario", la estabilización de plazas, la garantía de tiempo de trabajo fuera del aula y avances en cuestiones organizativas como ratios, calendario escolar o el reconocmiento de la pareja educativa.

Riesgo ha señalado que parte de las demandas dependen de cambios a nivel estatal, como la consideración del personal del ciclo 0-3 como docente en la legislación vigente, aunque ha recalcado que el Gobierno autonómico tiene margen de actuación en ámbitos como la organización de los centros o las condiciones laborales dentro de la red.

Junto a esto, Alonso ha reconocido que tras las movilizaciones se han producido algunos avances, como mejoras salariales en determinados casos, la introducción de días de descanso en Navidad y Semana Santa o progresos en la negociación del tiempo fuera del aula. No obstante, ha insistido en que "necesitamos más" para lograr una red pública de calidad.

Las delegadas han advertido de que el conflicto sigue abierto y han apelado al Ejecutivo autonómico a retomar el diálogo para alcanzar un acuerdo que permita mejorar la atención en la primera etapa educativa y las condiciones de las trabajadoras.