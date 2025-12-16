CCOO tilda de "rotundo éxito" el seguimiento de la huelga de las educadoras infantiles

Archivo - Consejería de Educación de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha emitido este jueves una nota de prensa relativa a la participación en la huelga de las educadoras infantiles de 0 a 3 años convocada por el sindicato para este el 16 de diciembre.

La organización habla de "rotundo éxito" en relación a la participación. "Es sorprendente después del recorrido que llevamos en la lucha", han añadido.

Según CCOO, el porcentaje de seguimiento en Oviedo fue del 96 por ciento, en Gijón del 71,55% y en Avilés del 71%. También han aportado cifras del seguimiento en otros municipios como Castrillón (81%), Corvera (81%), Langreo (88%) y Mieres (94%).

Según la organización, el seguimiento ha sido absoluto en Noreña, Ribadedeva, Nava, Laviana, Siero, Villaviciosa, Pola de Lena, y las escuelas autonómicas

CCOO ha tildado de "abusivos" los servicios mínimos decretados por el Principado en las escuelas autonómicas, con más de 60% de la plantilla, y entiende que se ha superado "con creces" las expectativas. "Agradecemos a las compañeras el esfuerzo que están realizando económicamente y a las familias, ya que la asistencia del alumnado ha bajado significativamente", han añadido en la citada comunicación pública. Las movilizaciones continúan este martes a las 17.30 horas en la Plaza de España con una manifestación.