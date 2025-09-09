CCOO y UGT convocan una concentración en Oviedo este miércoles en apoyo a la reducción de jornada a 37,5 horas

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado una concentración en Oviedo este miércoles, a las 12.00, delante de la sede de la patronal FADE, para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que será debatida y votada ese mismo día en el Congreso de los Diputados.

En una nota de prensa enviada este martes, CCOO ha explicado las palabras de su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, quien ha insistido en que la decisión requiere "valentía y altura de miras" por parte de los partidos políticos y la patronal y ha subrayado que "40 años después ya toca. Es sentido común, trabajar menos para trabajar y vivir mejor".

La concentración en Oviedo forma parte de una jornada de movilizaciones que se desarrollará en toda España coincidiendo con el debate parlamentario sobre la aplicación de la jornada de 37,5 horas.

Para el sindicato, se trata de una medida que favorecería la salud y la conciliación de cerca de 12 millones de trabajadores en España, incluidos más de 188.000 en la región. CCOO considera que reducir la jornada generará "más y mejor empleo", fomentará la eficiencia laboral y contribuirá a avanzar en la igualdad real.