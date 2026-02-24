CCOO y UGT convocan en Oviedo una concentración tras la muerte de un trabajador hoy en Astilleros Gondán

Archivo - Tramo de la Avenida de Galicia en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT de Asturias han convocado para mañana miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y avenida de Galicia, en Oviedo, en repulsa por el accidente laboral mortal registrado hoy en Astilleros Gondán, en Castropol.

El sindicato CCOO, a través de su responsable de Acción Sindical, Damián Manzano, ha subrayado que "la siniestralidad laboral, enfermar e incluso perder la vida en el trabajo, es inconcebible en pleno siglo XXI".

En una nota de prensa, la organización reclama el cumplimiento íntegro de la normativa de prevención y defiende que, en una sociedad democrática y avanzada, "la prevención tendría que verse como una inversión y no como un gasto", alertando de que las caídas de cargas y los aplastamientos "son males endémicos que tendrían que estar desterrados del mundo del trabajo" y de que las contratas y auxiliares registran mayores índices de siniestralidad.

CCOO reclama un "verdadero Pacto de Estado contra la siniestralidad laboral" y que el plan de choque regional pase de coyuntural a estructural, instando a la patronal a abandonar debates sobre el "falso absentismo" y a asumir "la certeza de que las personas siguen muriendo en el trabajo".