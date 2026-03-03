CCOO y UGT convocan paros en Asturias en las empresas auxiliares del sector industrial

Archivo - Polígono industrial - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT FICA han informado este martes de la convocatoria de una serie de paros en el sector industrial asturiano. A través de una nota de prensa han explicado que lo hacen tras quince meses de negociaciones con la patronal. Acusan de "inmovilismo" a la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal).

Los paros están convocados para los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas de marzo. Las organizaciones señalan que a lo largo de este tiempo han estado negociando con "responsabilidad, voluntad de acuerdo y múltiples intentos de acercamiento", pero han indicado que, en vista de la posición de la patronal, se ven obligados a convocar huelga.

"Durante todo este periodo hemos realizado un esfuerzo sostenido por aproximar posiciones y facilitar un acuerdo equilibrado. Sin embargo, ha resultado imposible cerrar un entendimiento debido a la falta de avances en cuestiones fundamentales", han indicado.

En este punto se han referido a la reducción de jornada, los días compensatorios y medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y familiar.

También se han referido a otras cuestiones, como la negativa a incorporar una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC consolidado anual, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y contemple la generación de atrasos en caso de desviación; el intento de penalizar la enfermedad, debilitando de forma notable los fondos de compensación por bajas previstos en el convenio; una propuesta claramente insuficiente en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento, realidad estructural en el sector auxiliar; la regulación del contrato relevo, clave para el rejuvenecimiento de plantillas y el mantenimiento del empleo;y la consolidación en el articulado del convenio de sentencias judiciales firmes, que aportarían seguridad jurídica.

"Todos estos aspectos forman parte de un mismo bloque de negociación y constituyen reivindicaciones legítimas para garantizar condiciones laborales dignas y un convenio colectivo equilibrado", señalan.

Desde CCOO de Industria y UGT FICA emplazamos a Femetal a una "reflexión profunda". Las organizaciones afirman que mantienen la disposición de alcanzar un acuerdo satisfactorio hasta el último momento previo al inicio de la huelga.

Al mismo tiempo, advierten que la decisión de llevar adelante los paros es "firme y decidida", en defensa "de los derechos de los trabajadores del sector auxiliar asturiano y en defensa de un convenio justo para el conjunto del sector".