Archivo - Hospital San Agustín de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado nuevas movilizaciones en el sector de la seguridad privada de los hospitales asturianos ante la falta de respuesta del Servicio de Salud del Principado (SESPA) y de la empresa pública Gispasa a sus reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los vigilantes. La próxima concentración tendrá lugar el martes 1 de diciembre en el Hospital Universitario San Agustín, en Avilés.

Las organizaciones sindicales han explicado que continúan a la espera de una reunión con ambas administraciones después de la concentración celebrada en el HUCA para abordar la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la exposición de los vigilantes a situaciones de riesgo. Según han señalado, no han recibido respuesta ni se han producido avances para solucionar los problemas planteados.

Entre sus principales demandas figuran el incremento de las plantillas de vigilancia, la creación de un departamento propio de Seguridad con un director habilitado y la implantación de un complemento económico que reconozca la peligrosidad y penosidad de estos puestos. También reclaman actualizar los protocolos de prevención y actuación ante agresiones y garantizar dotaciones mínimas suficientes, especialmente en Urgencias, Psiquiatría y Salud Mental.

CCOO, UGT y USO han reiterado su disposición al diálogo, aunque han reclamado a las administraciones compromisos concretos para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la seguridad de los profesionales, pacientes y personal sanitario.