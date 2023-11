CCOO urge la transformación de Hunosa y reclama el desarrollo de las inversiones en ArcelorMittal

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Asturias ha pedido este lunes la transformación de Hunosa para que siga generando empleo en las comarcas mineras y ha urgido a ArcelorMittal a poner en marcha el plan de inversiones que anunció hace dos años para Asturias.

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, junto al secretario general de CCOO de Industria, Damián Manzano, y el eurodiputado de IU, Manu Pineda, han ofrecido una rueda de prensa en Oviedo con motivo de una reunión en la que han acordado impulsar iniciativas tanto en Asturias como en el Congreso y el Parlamento Europeo para defender la industria asturiana y la soberanía energética.

Sobre Hunosa, Damián Manzano ha lamentado que no haya puesto sobre la mesa proyectos "concretos" para asegurar su futuro y el empleo en las comarcas mineras más allá de la transformación de la central de La Pereda para la combustión con biomasa, que "sigue sin ejecutarse".

"Hunosa vive en la absoluta indefinición", ha lamentado, remarcando que "no puede renunciar al papel que le corresponde" en las comarcas mineras como motor de transformación y creación de empleo.

A este respecto, Manu Pineda ha señalado que "es necesario" que Hunosa "juegue el papel que le corresponde" y ha criticado que "no se está diversificando ni tomando las medidas que le permitan mantener puestos ni incrementar su plantilla". Es algo que sí podría hacer, ha dicho, "si hiciera sus deberes".

En cuanto a ArcelorMittal, José Manuel Zapico ha señalado que "es el momento" de que Arcelor "defina de manera clara y nítida" su voluntad de acogerse al PERTE de descarbonización para dar un futuro a una industria de la que dependen "miles de puestos de trabajo".

Asturias, ha agregado, tiene que basar su modelo productivo en una "industria fuerte" y para ello juegan un papel importante los fondos europeos. Es por ello que Zapico entiende que el Principado ha de ser "más audaz" y anticiparse a los problemas del sector. También pide que sean "más transparentes", llamando a convocar de nuevo el comité asesor de fondos europeos, ya que la última reunión de este órgano fue en febrero.

Al respecto, Manu Pineda ha pedido que el proceso de transición energética no se convierta en una reconversión industrial que "vuelvan a pagar los trabajadores" y ha alertado de que, si se pierde empelo y tejido industrial, se pierde soberanía. "Sin industria no hay soberanía, no podemos vivir del sector servicios", ha apuntado.