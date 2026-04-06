CCOO valora que Asturias registra el nivel de paro más bajo en un mes de marzo y llama a reducir brecha salarial

Trabajadores de Aqualia en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturies ha destacado este lunes los datos de paro correspondientes al mes de marzo, en el que la comunidad alcanzó la cifra más baja de desempleo para este mes desde que existen registros. El sindicato subraya que el empleo continúa creciendo, especialmente en el sector hostelero, con una notable incorporación de trabajadores fijos-discontinuos y una mejora en la contratación indefinida.

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro bajó en 807 personas en marzo en comparación con el mes anterior, un descenso del 1,5%, hasta situarse en 51.435 desempleados. La afiliación media a la Seguridad Social se incrementó en 3.069 personas (un 0,8%), hasta alcanzar los 393.981 cotizantes, incluyendo 236 trabajadores en ERTE.

La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturies, María José Gutiérrez Martínez, ha señalado que "cuando las cifras son buenas, como en este mes de marzo, es el momento de reducir la brecha salarial. Todos los meses deben ser 8M", ha afirmado. El sindicato insiste en mantener el ritmo de crecimiento del empleo "sin olvidar a los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres, los jóvenes y quienes buscan su primer empleo".

CCOO destaca también que, cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, tres de cada cuatro trabajadores afiliados al régimen general cuentan con un contrato indefinido (75%) y más de la mitad trabajan a jornada completa (57%), los porcentajes más altos de la serie histórica.

El sindicato celebra que Asturias alcance las mayores cifras de empleo para un mes de marzo desde 2008 y las más bajas de paro desde que hay registros, con 19.701 contratos registrados, de los que un 36,2% fueron indefinidos. La contratación aumentó un 16,1% en comparación con febrero y un 9,2% respecto al año pasado.