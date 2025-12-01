CCOO ve "preocupantes" las noticias sobre una posible nacionalización de ArcelorMittal en Francia

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la federación de Industria estatal, Francisco San José Sánchez se ha referido este lunes en Avilés a una posible nacionalización de ArcelorMittal en Francia y ha asegurado que esa noticia es "preocupante desde el punto de vista de que, en un momento en el que lo que tendría que servir es las inversiones y los fondos Next Generation para poder canalizar en estas multinacionales actividad para el conjunto de la Unión Europea, que se pueda ir a movimientos puramente nacionalistas en el sentido de la protección del mercado es complicado".

San José hacía estas declaraciones en Avilés, tras el encuentro que el sindicato ha mantenido con la dirección de ArcelorMittal, "preocupado por la situación que atraviesa el sector y preocupado por la situación actual de la compañía".

Ha indicado que consideran que esa nacionalizaciónj "probablemente no se dé, más allá de las noticias que hemos visto", pero advierte que es un tema complicado, porque lo que puede llevar de la mano o puede llevar detrás es que "haya ayudas directas por parte del Gobierno francés que prioricen o favorezcan la labor de esta actividad.

"Por eso es muy importante que el gobierno de España a su vez también se comprometa, facilite inversiones pero que las mismas vayan de la mano de compromisos reales, de empleo, de tecnología y de la soberanía industrial para esta actividad", dijo San José.

Preguntado si podía darse en España una sitiación similar, el reperesentante sindical ha indicadoo que "en España es complicado el poder ahora mismo entrar en una situación de ese tipo, de nacionalización de una empresa, de estas características".

Si ha incidido en que el Gobierno de España sí que tiene la oportunidad a través de diferentes inversiones y a partir de compromisos claros y concretos para favorecer que esta actividad sea mucho más atractiva cuando el grupo invierta en el horno que tiene que arrancar, en el horno eléctrico. "O sea, que en definitiva esas inversiones sirvan para que sean mucho más atractivas las plantas españolas", dijo.

ENCUENTRO DE TRABAJO

En cuanto a la reunión desarrollada este lunes, ha indicado el representante sindical que le han planteado y le han exigido que las inversiones se tienen que materializar en el grupo y que además las mismas tienen que venir de la mano de creación de empleo, mantenimiento del mismo y unas buenas condiciones laborables.

"Tenemos una situación ahora mismo desde el punto de vista productivo compleja porque hay un horno que no termina de arrancar --el horno alto B de Gijón-- y es preocupante la situación, desde luego tiene que tirar este horno para adelante, pero además lo que le hemos reclamado a la compañía es que haya inversiones para el horno eléctrico en esta localización y que lo mismo se materialice lo antes posible para poder dar tranquilidad y dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que actualmente están con una situación de incertidumbre lógica", indicó San José.

Ha explicado que la empresa por su parte actúa con "todo va muy vinculado a las decisiones estratégicas a nivel de la Unión Europea", de tal modo que "está jugando entre comillas", con las decisiones que a juicio de CCOO ya las tenía que haber tomado para presionar.

Lo que si ha querido dejar claro es que CCOO no va a aceptar ninguna situación que no implique directamente y comprometa a la compañía a mantener los puestos de trabajo y a mantener las condiciones, no solo de los trabajadores y trabajadoras directos de ArcelorMittal, sino del conjunto también de la industria auxiliar que vive de la producción de estas plantas.