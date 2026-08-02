CEAT Asturias premiará a Susana Pascual y José Ramón Badiola en el Día del Autónomo de la Feria de Muestras

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

CEAT Asturias, la asociación de autónomos integrada en FADE, entregará el próximo 7 de agosto sus premios anuales con motivo del Día del Autónomo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), una cita en la que distinguirá a Susana Pascual y José Ramón Badiola por su trayectoria empresarial.

La CEO y fundadora de PixelsHub recibirá el Premio al Mejor Empresario Autónomo del Año, mientras que el fundador de la Ganadería Diplomada Badiola será reconocido con el Premio a la Trayectoria Empresarial.

Con estos galardones, que alcanzan su undécima edición, CEAT Asturias pretende reconocer el talento, la innovación y la aportación de los empresarios autónomos al desarrollo económico y social del Principado.