El CEEI lanza la segunda edición de 'Asturias Softlanding Talent Paradise' para atraer startups y talento internacional

Particiantes en la la segunda edición de la jornada de Asturias Softlanding Talent Paradise. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado (CEEI Asturias), con el apoyo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha puesto en marcha este lunes la segunda edición de 'Asturias Softlanding Talent Paradise', un programa dirigido a emprendedores y startups interesados en desarrollar sus proyectos en la comunidad autónoma.

La iniciativa, que se celebra hasta el 17 de julio, busca facilitar el aterrizaje de compañías emergentes y posicionar al Principado como un destino atractivo para el talento emprendedor nacional e internacional. Durante estos días, el CEEI ofrecerá asesoramiento especializado a las empresas participantes, fomentará su conexión con el tejido empresarial asturiano y dará a conocer los recursos y apoyos disponibles para impulsar su crecimiento.

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, ha participado en la presentación del programa en Gijón, donde ha subrayado la relevancia de esta iniciativa dentro de la estrategia regional para atraer y retener talento. Según ha indicado, la calidad y diversidad de los proyectos recibidos en esta segunda edición evidencian el potencial de Asturias como enclave para el emprendimiento innovador.

En esta convocatoria, el CEEI ha recibido 28 candidaturas, de las que 15 son internacionales, procedentes de Europa, Latinoamérica y Japón, entre otros. Finalmente, han sido seleccionadas nueve startups, dos de ellas de origen internacional.

A lo largo de la semana, las empresas mantendrán cerca de 50 reuniones con entidades y compañías del ecosistema regional de innovación, con el objetivo de generar contactos, explorar oportunidades de colaboración y favorecer su implantación en Asturias.

Entre las startups participantes figuran proyectos centrados en inteligencia artificial, salud digital, logística, marketing o eficiencia energética, como Bespoke, Cargo Compare, Deduce Data Solutions, HealthMate, Letraria, Neety, NocodePM, Perffo y Sorption Technologies GmbH.

En el marco del programa, el CEEI celebrará el 16 de julio a las 17.00 horas en el As5hUB del Parque Científico Tecnológico de Gijón el 'Talent Networking Event', un encuentro que reunirá a las startups con inversores, empresas y profesionales del ámbito emprendedor para fomentar nuevas conexiones y oportunidades de colaboración.

La primera edición del programa recibió 27 solicitudes, de las que participaron ocho empresas, que actualmente actúan como embajadoras de Asturias como destino para el emprendimiento innovador.