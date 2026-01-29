Celia Gómez, nueva directora de Finba

Archivo - Celia Gómez, a la izquierda en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

La Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) ha celebrado este jueves, a las 9.00 horas, una reunión en la que se ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Celia Gómez González como nueva directora de la entidad. Gómez sustituye en el cargo a Faustino Blanco.

Su designación culmina un proceso de selección en el que se han evaluado un total de 15 candidaturas, desarrollándose distintas fases conforme a los criterios establecidos por la comisión designada por el Patronato. Los criterios incluían el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria, junto con el conocimiento del entorno, la experiencia previa en puestos de alta responsabilidad y otros elementos de valoración relacionados con la adecuación del perfil a las necesidades estratégicas de la Fundación.

La comisión de selección elevó al Patronato la propuesta de nombramiento de Celia Gómez González, que fue respaldada por unanimidad, tanto por la propia comisión como por el Patronato de Finba. El acuerdo contempla que la retribución del puesto esté homologada y sea equiparable a la de una gerencia de área del sector sanitario.

La incorporación de la nueva directora se realizará de manera inmediata, en un plazo aproximado de diez días, con el objetivo de garantizar la continuidad y el impulso de la actividad investigadora y gestora de Finba.

Según han informado desde la fundación, Celia Gómez González cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la gestión sanitaria, la alta dirección pública y la gobernanza de entidades del sector salud, habiendo desempeñado, entre otros cargos, el de directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, directora gerente del Servicio Cántabro de Salud y directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

Asimismo, ha desarrollado una experiencia directa en la dirección y gestión de fundaciones, destacando su etapa como gerente de la Fundación Mujeres y como directora técnica y de recursos de la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

"Esta experiencia, unida a su conocimiento del sistema sanitario público y del entorno asturiano, avala un perfil especialmente adecuado para liderar esta nueva etapa de Finba, reforzando su papel como entidad clave en la investigación biosanitaria del Principado", han explicado desde Finba, añadiendo que con el nombramiento reafirman su compromiso con "la excelencia, la transparencia y el fortalecimiento de la investigación biosanitaria".

Finba es una organización sin ánimo de lucro constituida en 2014, a iniciativa de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, participando la Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo, y un fuerte y respaldo empresarial privado: Fundación Cajastur, Fundación Caja Rural, Fundación EDP, Grupo TSK, Transinsa Ambulancias de Asturias y Lacera, todos Patronos de la Fundación.

A lo largo de sus 10 años de existencia, mantiene el objeto fundacional de impulsar, apoyar, gestionar y difundir la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación biosanitaria como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por la Administración del Principado de Asturias.