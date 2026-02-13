El cementerio de El Sucu, uno de los primeros ocho lugares de memoria democrática de Asturias

Archivo - Carmen Eva Pérez, concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha destacado este viernes que el cementerio de El Sucu sea uno de los primeros ocho lugares de memoria democrática de Asturias que impulsará el Gobierno del Principado.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, fueron ellos mismos quienes iniciaron el procedimiento ante el Instituto Asturiano de Memoria Democrática, con el objetivo de que se incluyera en el catálogo de espacios históricos o simbólicos de la lucha por los derechos y las libertades.

"El Sucu es memoria colectiva", ha defendido el secretario de Memoria y Laicidad de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Víctor Valdés.

"Que se incluya en el catálogo favorece a todas las personas de Gijón porque la historia de una ciudad es la suma de la historia de quienes viven, trabajan y desarrollan su vida en esta ciudad", ha agregado.

Se ha señalado, a este respecto, que en el cementerio municipal se encuentra el paredón, la fosa común, el monumento a las víctimas de la represión franquista o el jardín de la Memoria, por o que es un espacio para el recuerdo de las personas que sufrieron la represión franquista.

RECHAZO A LA INICIATIVA PLENARIA

Pérez Ordieres, por su parte, ha lamentado que hace menos de un año llevó a Pleno una iniciativa para conseguir esta máxima protección para El Sucu, dando cumplimiento así a un mandato recogido por normativa europea y por las leyes estatales y autonómicas.

Según ella, se buscaba iniciar un expediente para integrar este espacio en el inventario estatal y garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización, así como promover la elaboración de recursos visuales y mecanismos de conservación, difusión e integración y su inclusión en rutas de la memoria.

Ha recordado, asimismo, que en contra de esta propuesta votaron Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito, Óliver Suárez. "Designar el Sucu como lugar de memoria democrática es tratar de pagar la enorme deuda que las actuales generaciones tenemos con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura", ha resaltado.