Central Lechera Asturiana recibe el Premio NAOS 2024 a la Iniciativa Empresarial

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Central Lechera Asturiana ha sido galardonada con el Premio NAOS 2024 a la Iniciativa Empresarial, concedido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y convocado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La iniciativa reconocida ha sido el primer y único estudio del Mapa del Microbioma Español Sano, desarrollado por Central Lechera Asturiana junto con la Cátedra Central Lechera Asturiana - Universidad Complutense de Madrid y Darwin Bioprospecting Excellence

La Reina Letizia ha entregado el galardón en un acto celebrado en Madrid. El jurado encargado de dar la distinción está integrado por representantes de diversos Ministerios, Comunidades Autónomas, Municipios, el Consejo Superior de Deportes, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Económico y Social, asociaciones de madres y padres de alumnos, y organizaciones científicas y colegiales del ámbito de la nutrición, la actividad física y la obesidad.

El estudio distinguido contó con más de 500 participantes y generó más de 70 millones de datos y fue publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature, según ha informado Central Lechera Asturiana en nota de prensa.

Este trabajo proporciona "información fundamental" sobre la relación entre dieta y microbiota intestinal, contribuyendo a las bases para el desarrollo de la Medicina y la Nutrición de precisión, y permitiendo personalizar tratamientos y recomendaciones nutricionales en función del perfil del microbioma de cada persona.

El galardón forma parte de la XVIII edición de los Premios Estrategia NAOS, que tienen como objetivo reconocer "las mejores iniciativas que fomenten una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y la prevención de la obesidad, contribuyendo así a una sociedad más sana y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

La Directora de Calidad y Nutrición del Grupo Central Lechera Asturiana, Marta Hernández, ha explicado que este premio pone en valor la "labor pionera" de la compañía en la investigación del microbioma en España. También "refuerza" su compromiso, como industria alimentaria, con la salud de la sociedad. "Es un honor recibir por cuarta vez este reconocimiento por parte de AESAN dentro del marco de la Estrategia NAOS", ha dicho.

Con este nuevo reconocimiento, Central Lechera Asturiana "reafirma su papel como agente clave en la promoción de la salud y el bienestar de la población a través de la innovación científica y su compromiso con una alimentación saludable".