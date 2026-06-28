El centro comercial Los Prados suma tres nuevas aperturas y amplía su oferta comercial, de restauración y ocio

Los Prados suma tres nuevas aperturas y amplía su oferta comercial, de restauración y ocio - LYC CONSULTORES

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Prados, en Oviedo, ha incorporado tres nuevos establecimientos en el marco de su proceso de renovación de espacios. Se trata de una tienda de la cadena TEDi, una nueva pizzería de Basílico y un centro de ocio infantil de la firma Limón Loco.

Según la información facilitada por la gestora del centro comercial, las nuevas incorporaciones se suman a otras aperturas anunciadas en los últimos meses y permiten ampliar la oferta comercial, de restauración y ocio del centro.

Entre las nuevas propuestas figura una tienda de artículos para el hogar y papelería, un nuevo establecimiento de restauración y un espacio de ocio infantil de cerca de 1.000 metros cuadrados.

La incorporación de estos operadores forma parte de la estrategia de reposicionamiento impulsada por la actual gestión del centro comercial, que ha supuesto la ocupación de más de 6.500 metros cuadrados de superficie comercial con nuevas actividades.