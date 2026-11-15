El Centro de Crisis de Asturias atendió 13 casos de violencia sexual digital este año, nueve de ellos a menores

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OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias ha atendido en lo que va de año un total de 13 casos de violencia sexual digital, nueve de ellos correspondientes a menores de edad. Esta cifra supone un tercio de todos los casos registrados por este motivo desde la apertura del centro y evidencia el incremento de las demandas de atención relacionadas con estas formas de violencia.

Entre las situaciones atendidas se encuentran la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacoso sexual, la explotación sexual a través de Internet y el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de contenido sexual.

Ante este aumento de casos, el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha 'Conectadas sin miedo', un canal especializado de atención frente a la violencia sexual digital, disponible a través del correo electrónico conectadasinmiedo@asturias.org.

El servicio está atendido por profesionales del Centro de Crisis y funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Su objetivo es ofrecer información y asesoramiento sobre cómo actuar ante situaciones de violencia sexual digital y facilitar el acceso a los recursos de atención disponibles.

Las víctimas pueden recibir atención psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo social para afrontar las consecuencias de la violencia sufrida y recuperar su seguridad, autonomía e intimidad.

El Gobierno asturiano destaca la necesidad de seguir trabajando en la visibilización de estas formas de violencia sexual y en la protección y acompañamiento de las personas afectadas, especialmente de los menores de edad.