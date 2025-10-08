El Centro de Formación Ocupacional Avilés Innova imparte nuevas acciones formativas

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el presidente de Femetal, Antonio Fernández- Escandón visitaron este miércoles las instalaciones del Centro de Formación Ocupacional Avilés Innova que desarrolla principalmente acciones formativas en el sector industrial. El centro responde al acuerdo de concertación social que el Ayuntamiento de Avilés mantiene con UGT, CCOO y FADE y en el marco de la línea de colaboración, el Ayuntamiento de Avilés ha autorizado a Femetal para el uso temporal de dependencias del Centro Avilés Innova.

Las instalaciones del centro de formación están acreditadas para impartir certificados de profesionalidad de electricidad y electrónica. El Ayuntamiento de Avilés y Femetal ya están trabajando en la equipación de un nuevo taller para impartir especialidades de fluidos y climatización.

Según informa el Ayuntamiento de Avilés, estas nuevas líneas formativas se suman a las formaciones a la carta con compromiso de contratación que se venían desarrollando.

Avilés Innova completa la red de centros de formación ocupacional en el ámbito industrial del territorio, sumándose así al CIFP de Avilés, el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Avilés, Escal Centro de Formación, Asturfeito Centro de Formación y Centro de Formación Asturauto.