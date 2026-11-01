El Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona, en Avilés, amplía su horario por Todos los Santos

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona (CICLAC), en Avilés, ampliará sus horarios de apertura con motivo de las festividades de Todos los Santos y Difuntos y del decimocuarto aniversario de su inauguración. El centro abrirá este domingo 1 de noviembre de 11.00 a 19.00 horas y el lunes día 2, de 11.00 a 13.00 horas.

La programación municipal incluye también nuevas sesiones de 'Patio Patín', una iniciativa gratuita dirigida a menores de 17 años y sus familias que ofrece talleres de patinaje en línea durante los fines de semana. Las actividades se celebran de 12.00 a 14.00 horas, los sábados en el colegio Versalles y los domingos en el colegio El Quirinal.

Por otra parte, el Espacio Joven de Avilés, La Nave, mantiene su apertura las tardes de viernes, sábados y domingos en el edificio de La Noria, en el parque de Ferrera. El local, gestionado por la asociación La Nave, ofrece juegos de mesa, ping-pong, futbolín, libros y actividades culturales, además de permitir que los propios jóvenes propongan iniciativas.

En el apartado deportivo, la Fundación Deportiva Municipal mantiene abierto hasta el 13 de noviembre el plazo para presentar candidaturas a los Premios Tiempo de Deporte 2026, que reconocen el deporte base, los logros y las trayectorias deportivas, además de contar con un premio especial. Las propuestas pueden ser presentadas por deportistas, técnicos, entidades deportivas, centros educativos y cualquier persona o institución interesada.