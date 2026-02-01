El Centro Niemeyer acoge la exposición Visit Spain, de Ramón Masats, que se puede visitar hasta el 10 de mayo

Exposición de Ramón Masats. - MANU CARRANZA

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una muestra producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura.

La exposición "Ramón Masats. Visit Spain" estará abierta al público hasta el 10 de mayo de 2026, con un precio general de 5 euro y tarifa reducida de 4 euro. Podrá visitarse de miércoles a domingo, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. La última hora de apertura por las tardes será gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de Recepción del Centro Niemeyer.

Destacan desde la organziación que Ramón Masats tuvo una obsesión personal por retratar los tópicos con los que la cultura oficial bendecía los valores patrios de esta época caracterizada por el fin de la autarquía en la dictadura franquista, la apertura diseñada por el gobierno con la creación del Ministerio de Información y Turismo (1951), y el Plan Nacional de Turismo (1953).

Entre ritos folclóricos, castizos y costumbres religiosas, Ramón Masats, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2004, documenta y retrata la realidad de un país atrapado en la pobreza material, laminado en lo social y acérrimo en su atadura espiritual.