El Centro Niemeyer anuncia nueva función de '1936' el 23 de noviembre

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer ha anunciado una nueva función del montaje teatral '1936', dirigido por Andrés Lima, que tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 18.00 horas en el Auditorio. Las entradas se pueden adquirir a través de su web oficial, taquilla y plataforma de venta online Unientradas.

La obra, coproducción del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat, cuenta con dramaturgia de Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y Andrés Lima. Con más de cuatro horas de duración, ofrece una visión coral y poliédrica de la Guerra Civil española, fruto de un riguroso proceso de investigación y, según la propia organización, se ha convertido en uno de los fenómenos culturales del año.

Las entradas para la función del sábado 22 de noviembre se agotaron en menos de cuatro horas, por lo que se ha programado este nuevo pase, con localidades ya disponibles para el público. Los precios oscilan entre 22,80 y 38 euros, y se ofrecerá la posibilidad de acceder a la caja escénica, que permite disfrutar de la representación desde dentro del propio espacio escénico junto a los actores.