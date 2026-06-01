El Centro sociocultural de Llaranes (Avilés) organiza un calendario de caminatas saludables para los martes de junio

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OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sociocultural José Ángel del Río Gondell de Llaranes, organiza para el mes de junio un calendario de rutas a pie o caminatas por diferentes entornos del municipio. Serán los martes de junio con salida generalmente a las 10.30 horas, según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.

El horario puede variar si es necesario el uso de transporte. El calendario previsto es el martes 2, la Ruta del colesterol por la Ría de Avilés. El martes 9 la ruta por Llaranes. El martes 16 la ruta por las orillas del río Magdalena. Y el martes 23 la ruta por la zona de Raíces y Salinas. Esta dirigido a los participantes de movimiento consciente, estiramientos, gimnasia y baile activo.

Desde el consistorio añaden que los viernes 5 y 12 de junio se continúa con el proyecto de fotografía 'La otra mirada', que consiste a fotografiar a mayores para exponerlo los trabajos posteriormente. Actividad abierta bajo inscripción previa. Estas actividades son gratuitas, pero es necesaria inscripción en el centro salvo que se aclare que la entrada es libre.