El CERMI reivindica en la Junta General el "cumplimiento obligatorio" de la Convención de la ONU en su 20º aniversario

Acto por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Junta General del Principado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón Europa de la Junta General del Principado de Asturias ha acogido este lunes el acto institucional con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante el encuentro, que ha contado con la lectura del manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se ha hecho un llamamiento a las instituciones para que la inclusión deje de ser un "acto de voluntad" y se consolide como una "obligación jurídica y política".

La presidenta de CERMI Asturias, Mónica Oviedo, ha apelado directamente al artículo 4 de la Convención, instando a las administraciones públicas y ayuntamientos a adoptar medidas legislativas que garanticen estos derechos y a eliminar prácticas que aún hoy discriminan al colectivo. Entre sus peticiones, ha destacado la necesidad de que la consulta a las entidades representativas "no sea excepcional, sino una práctica habitual", recordando que CERMI Asturias representa a más de 15.000 personas a través de 66 entidades.

Oviedo ha desglosado las obligaciones que las administraciones deben asumir de manera inmediata para dar cumplimiento al tratado internacional:

- Medidas legislativas y administrativas: Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención.

- Derogación de normas discriminatorias: Identificar y modificar o derogar cualquier norma, práctica o costumbre que aún hoy constituya una discriminación directa o indirecta hacia las personas con discapacidad.

- Transversalidad de la discapacidad: Incorporar la perspectiva de la discapacidad de manera transversal en todas las políticas y programas públicos, asegurando que el diseño de la sociedad cuente con esta realidad desde su origen.

- Consulta y colaboración activa: Establecer procesos de consulta estrecha y colaboración activa con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. Oviedo ha subrayado que esta interlocución "no debe ser excepcional, sino una práctica cotidiana" bajo el principio de "nada sobre nosotros sin nosotros".

- Accesibilidad universal y digital: Promover la accesibilidad universal en todos los entornos, incluyendo la digitalización y el acceso a la red, para eliminar las barreras comunicativas y cognitivas que impiden la participación plena.

- Apoyos tecnológicos: Fomentar la investigación, el desarrollo y la disponibilidad de nuevas tecnologías y apoyos personalizados que promuevan la autonomía personal.

- Protección frente a la regresión de derechos: Blindar y evitar la pérdida de cualquier derecho ya adquirido, especialmente en contextos de crisis o polarización, garantizando que el progreso social sea irreversible.

Por su parte, el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha realizado un recorrido por los hitos alcanzados en España gracias al impulso de este marco jurídico. Rodríguez Nuño también ha puesto en valor la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, la primera de carácter netamente social, que eliminó el término "disminuidos" para blindar la protección de la autonomía e inclusión real.

En el ámbito autonómico, ha destacado que Asturias cuenta con planes de acción que recogen las medidas trasladadas por el movimiento asociativo para fomentar la accesibilidad universal y la desinstitucionalización. En concreto, se ha referido a la Estrategia de Accesibilidad 2025-2030, un plan a largo plazo para eliminar barreras físicas, tecnológicas y cognitivas en todo el territorio asturiano; y la Agenda 2024-2027 para la protección y los derechos, un documento estratégico centrado en garantizar la seguridad jurídica y el bienestar del colectivo.

El acto ha concluido con la lectura del manifiesto Vigésimo Aniversario de la Convención: una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro. El texto subraya que, aunque se ha avanzado en educación inclusiva y empleo, persisten "barreras invisibles" y estigmas que requieren una acción pública "proactiva y transformadora". "Una sociedad verdaderamente democrática solo lo es cuando garantiza la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas", concluye el manifiesto.