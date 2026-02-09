Cerrado el Puerto de Somiedo por riesgo de aludes

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias ha procedido este lunes al cierre preventivo del Puerto de Somiedo, en la carretera AS-227, ante el riesgo de aludes en el tramo comprendido entre los kilómetros 42,4 y 50,8, según ha informado a través de la red social X.

La decisión se ha adoptado tras la valoración de los informes técnicos que alertaban del riesgo de desprendimientos de nieve debido a las condiciones meteorológicas adversas. En concreto, el servicio de prevención y evaluación de fenómenos meteorológicos adversos, integrado en el Plan de Vialidad Invernal del Principado, ha determinado la existencia de un riesgo significativo en el tramo situado entre los kilómetros 42,5 y 50,8.

Desde la Consejería se explica que este riesgo está motivado por las intensas lluvias registradas y el acusado ascenso de las temperaturas, factores que han provocado una débil estabilización del manto nivoso.

El corte de la vía ha quedado debidamente señalizado, según ha precisado el Gobierno asturiano.