La CHC actúa en el río Pinzales, el arroyo Veranes y el río Piles para prevenir desbordamientos

Operarios trabajando en la mejora del río Pinzales - CHC

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe en el río Pinzales en Fontaciera y continuará los trabajos en el arroyo Veranes en Beloño y en el río Piles en las inmediaciones de Granda y del Humedal del Piles, en el término municipal de Gijón.

Estas actuaciones consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de varios tramos que suman 378 metros y cuentan con un presupuesto total de 28 000 euros.

Estas labores forman parte del programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CH Cantábrico, en el ámbito de sus competencias en el entorno rural. En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los ayuntamientos, según puede consultarse en la página web del Organismo.

La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como "limpiezas" de cauces -retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos- tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal.

Por ello, ha explicado que la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables -más información en Conservación y mantenimiento de cauces (limpiezas de cauces) y en Protección frente a inundaciones-.

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras.