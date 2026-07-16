El ciclo 'Cine en la Calle' de Corvera llega este viernes a Molleda con 'Campamento garra de oso'

Archivo - Cine al aire libre. Foto de archivo. - SALA MONTJUÏC - Archivo

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Cine en la Calle', organizado por el Ayuntamiento de Corvera, continúa este viernes 17 de julio con una nueva sesión en Molleda, donde se proyectará la película 'Campamento garra de oso'.

La proyección tendrá lugar a partir de las 22.30 horas en la pista polideportiva, con entrada gratuita. La cinta, dirigida al público familiar, relata las aventuras de un grupo de jóvenes en un campamento de verano en el que aprenderán el valor de la amistad, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza.

El ciclo, que este año celebra su décima edición, recorrerá durante el verano las siete parroquias del concejo. Tras la cita de Molleda, continuará el 24 de julio en Trasona con 'Los tipos malos 2', seguirá el 9 de agosto en Villa con 'El Casoplón' y finalizará el 18 de septiembre en Las Vegas con 'Búfalo Kids'.

El Ayuntamiento ha señalado que, si las condiciones meteorológicas impiden instalar la pantalla, la sesión será aplazada y se comunicará una nueva fecha.