OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias financiará con 817.045 euros una docena de proyectos de I+D+i en colaboración entre centros de investigación y empresas, dirigidos a fomentar la transferencia de tecnologías innovadoras al tejido productivo y social asturiano.

Una decena de proyectos han sido presentados por la Universidad de Oviedo y dos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la participación de 11 empresas. La convocatoria Programas de I+D+i en Red, gestionada por la Agencia Sekuens con la colaboración técnica de FICYT, está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y movilizará más de un millón de euros.

Entre las iniciativas aprobadas destacan:

- Ortesis robótica para rehabilitación neurológica, para mejorar la movilidad de pacientes con secuelas neurológicas, impulsada por la Universidad de Oviedo y Loutkar Robotics.

- Detección temprana del autismo mediante inteligencia artificial, basada en seguimiento ocular desde los 9 meses de edad.

- Microbiota de alta calidad para terapias avanzadas (proyecto SUPRABIOME) para optimizar tratamientos de trastornos intestinales.

- Lágrimas como fuente de diagnóstico en degeneración macular (proyecto LacriOMA) para identificar biomarcadores visuales.

- Nuevos biosensores basados en láser (BIOTERM) para diagnosticar infecciones respiratorias de forma rápida y económica.

- Hidrógeno para fracturación de roca, evaluando su viabilidad como alternativa a explosivos tradicionales en minería y obra civil.

- Recubrimientos sostenibles para fertilizantes (ERTICOAT), sustituyendo recubrimientos fósiles por lignina de la industria papelera.

- Control avanzado con inercia sintética (ARCSINH) para reforzar la estabilidad de la red eléctrica en plantas renovables.

- Optimización de fluidos en la siderurgia, para mejorar la eficiencia de procesos en ArcelorMittal.

- Radomos inteligentes para transporte conectado (RCF HYBRIT), optimizando antenas y comunicaciones 5G/6G en vehículos.

- Exploración estratégica del espacio cercano (R2), dedicada al estudio de asteroides cercanos a la Tierra y aprovechamiento de recursos espaciales.

- Soluciones frente a la carabela portuguesa, investigando estrategias de predicción y prevención en playas asturianas, en colaboración con el CSIC y el Acuario de Gijón.