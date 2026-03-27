Ciencia concede a Hunosa dos autorizaciones para dar continuidad al proyecto de transformación de La Pereda

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OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido a Hunosa la autorización administrativa previa y la autorización de construcción para el proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda. Esta decisión, comunicada hoy a la empresa estatal y las personas interesadas, permite a la compañía cumplir uno de los hitos cronológicos del proyecto.

La resolución, cuyo extracto se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), establece que Hunosa deberá presentar, en el plazo máximo de dos meses desde la notificación, un estudio de impacto ambiental de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y en atención a los términos de la sentencia 83/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Este nuevo estudio de impacto ambiental debe incorporar, además, la aclaración de aquellos aspectos del procedimiento señalados en la sentencia del TSJA, de modo que puedan resolverse adecuadamente durante la tramitación en curso.