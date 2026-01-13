Ciencia destina más de un millón a facilitar la contratación de 25 investigadores en empresas asturianas

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias ha concedido 1.170.913 euros en ayudas para la incorporación de personal investigador y tecnólogo en 20 empresas asturianas, 16 de ellas pymes, a través del programa Jovellanos. Esta iniciativa permitirá contratar a 25 titulados universitarios para desarrollar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).
Según ha informado el Principado en nota de prensa, el objetivo de estas ayudas es impulsar tres aspectos clave para el futuro de Asturias, tales como aumentar el personal especializado en el sistema de investigación, facilitar la inserción laboral de titulados y promover la incorporación de la I+D+i en el ámbito empresarial mediante proyectos que aporten valor añadido al tejido productivo.
La convocatoria, gestionada por la Agencia Sekuens y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), movilizará 2,1 millones y cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Los proyectos se centran en áreas estratégicas como inteligencia artificial y análisis de datos, energía, salud y biotecnología, industria avanzada e infraestructuras inteligentes.
Las empresas que incorporarán a estos perfiles son TSK Sustainability Technologies Center; ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión; Dexastur Sanidad Ambiental; Magna Dea; Loutkar Robotics; Inixa del Principado; Resizes Platform Engineering; Agrolinera Astur; Terradat Geophusics; TSK Electrónica y Electricidad; Izertis; The Room2030; Infitech Ingeniería; Bioquochem; Galeo Tech; Preon Technologies; Media Madera Ingenieros Consultores; Upintelligence; Ebroker Insurance Technologies; y Microviable Therapeutics.