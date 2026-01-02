Ciencia impulsa 16 proyectos tecnológicos con casi un millón en ayudas para crear y consolidar empresas innovadoras

Creación de empresas innovadoras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 989.270 euros en ayudas para respaldar la creación y consolidación de 16 empresas de base tecnológica (EBT), a través de la Agencia Sekuens. Estas actuaciones movilizarán inversiones por valor de 1,7 millones de euros.

Ocho de los proyectos corresponden a la fase I, centrada en la puesta en marcha de iniciativas empresariales intensivas en conocimiento y tecnología, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Las nuevas EBT se orientan a ámbitos como ingeniería avanzada, fabricación aditiva, inteligencia artificial, análisis de datos, innovación abierta y ciencias de la vida.

Otros ocho proyectos se desarrollan en la fase II, dirigida a la consolidación y expansión de EBT ya existentes. Estas iniciativas se centran en la comercialización, el escalado de soluciones, la entrada en nuevos mercados y la consolidación de modelos de negocio.

Los proyectos abarcan sectores como salud digital, biotecnología, inteligencia artificial aplicada a la medicina, movilidad, agrotecnología y análisis predictivo en tecnologías de la información.

Desde 2019, el programa gestionado por Sekuens ha respaldado 121 proyectos de 90 beneficiarios. En la fase I se han aprobado 78 proyectos, con una inversión total de 11 millones, lo que demuestra su capacidad para movilizar recursos privados en etapas tempranas de alto riesgo tecnológico. En la fase II se han apoyado 43 proyectos, con un gasto presentado de 2,7 millones.