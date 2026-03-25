Ciencia invierte 2,8 millones en ayudas para mejorar espacios industriales y crear nuevas áreas empresariales

Archivo - Rotonda del desdoblamiento de Bobes. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), con financiación de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, destina 2,8 millones a una nueva línea de ayudas para el desarrollo y la mejora de los espacios industriales del Principado.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), constituye la principal herramienta de apoyo al desarrollo de suelo y techo industrial en Asturias. Su objetivo es ajustar la oferta de áreas industriales a las necesidades actuales de la demanda empresarial, con el fin de favorecer la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de actividad económica.

Las ayudas están dirigidas principalmente a ayuntamientos, entidades de gestión de polígonos, asociaciones empresariales y otras organizaciones vinculadas a la administración de áreas industriales. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva.

El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde mañana y hasta el próximo 19 de mayo. La convocatoria establece como prioritarias las actuaciones orientadas a los siguientes propósitos: La creación y fortalecimiento de entidades de gestión de polígonos industriales. La mejora del atractivo de las áreas industriales para empresas y trabajadores. El desarrollo de infraestructuras científico-tecnológicas. La mejora de la conectividad, especialmente mediante redes de banda ancha. También se dará prioridad a los proyectos alineados con los instrumentos de promoción económica regional y con la estrategia de desarrollo industrial del Principado.

La convocatoria se articula en tres programas de actuación: Nuevas áreas industriales: orientado al desarrollo de nuevo suelo industrial, especialmente en municipios de menor tamaño. Cuenta con 1,2 millones de financiación. Áreas industriales consolidadas: centrado en la modernización de infraestructuras, servicios, equipamientos y sistemas de gestión de polígonos existentes. Dispone de 400.000 euros. Techo industrial: destinado a la creación o adecuación de oficinas, locales o centros tecnológicos para emprendedores y actividades innovadoras. Dotado con 1,2 millones.