Científicos del ICTEA enseñan a los asturianos a observar de forma segura el eclipse total de sol de agosto

1090642.1.260.149.20260527104456 De izquierda a derecha, Noemí Pinilla-Alonso, Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Daniel Lanchares Álvarez, Santiago Iglesias Álvarez, Enrique Díez Alonso. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo se prepara para uno de los eventos astronómicos más importantes de las últimas décadas. La institución académica ha lanzado este miércoles una campaña divulgativa en redes sociales junto a investigadores del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de cara al eclipse total de Sol que tendrá lugar en agosto. La iniciativa se completará con el ciclo gratuito 'El eclipse antes del eclipse', que ofrecerá conferencias y observaciones astronómicas en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres entre el 4 de junio y el 9 de julio, incluyendo el reparto gratuito de gafas de observación solar homologadas hasta agotar existencias.

A través de una serie de vídeos breves que se difundirán de forma progresiva, los especialistas abordarán cuestiones como la observación segura del fenómeno, el uso de gafas homologadas, los efectos perceptibles durante la totalidad y las oportunidades científicas del evento, según ha informado la Universidad en nota de prensa este miércoles.

En la iniciativa participan los investigadores Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Enrique Díez Alonso, Santiago Iglesias Álvarez, Daniel Lanchares Álvarez y Noemí Pinilla-Alonso.

La institución académica completa esta programación con el ciclo gratuito 'El eclipse antes del eclipse', que llevará conferencias, observaciones astronómicas y exposiciones a las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres entre el 4 de junio y el 9 de julio.

Entre las actividades programadas, se ha incluido un pase al planetario de Gijón el próximo 11 de junio a las 16.30 horas, así como observaciones en la Escuela Superior de la Marina Civil y la entrega gratuita de gafas de observación solar hasta agotar existencias.

La investigadora del ICTEA y beneficiaria del programa ATRAE, Noemí Pinilla-Alonso, ha destacado que la ciencia tiene la responsabilidad de "despertar curiosidad y ayudar a comprender fenómenos extraordinarios" como este eclipse, para que la sociedad pueda vivirlo con "conocimiento y seguridad".

Con este plan de acciones, que se suma a la exposición 'Diez miradas a un mismo fenómeno: el eclipse total de sol' y a un acto celebrado en la Escuela Internacional de Doctorado, la Universidad de Oviedo busca reforzar la divulgación científica ante un acontecimiento que convertirá a Asturias en un punto de referencia para la observación del eclipse.