Cierra el aparcamiento de La Oliva y el Ayuntamiento de Villaviciosa busca habilitar nuevas fincas para estacionar

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OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha informado este sábado que tiene sobre la mesa varias propuestas para habilitar nuevos aparcamientos en solares sin edificar ante el cierre del aparcamiento provisional de La Oliva por el inicio de obras en la parcela.

En concreto, existe un informe de la Policía Local que hace referencia a suelos en núcleo urbano susceptibles de ser habilitados como aparcamientos.

Son las parcelas ubicadas entre las calles Oliva y Doctor Pando Valle; la de calle Leopoldo Alas Clarín con calle Oliva; la de calle Pedro Vidal Arroyo con calle José de la Ballina; la de la calle Álvarez Miranda; la de calle Asturias; la ubicada en el entorno del Campo San Francisco; y la parcela municipal en la Barquerina, en momentos de gran afluencia de visitantes.

Desde el Ayuntamiento señalan que han mantenido la línea de trabajo de "lograr acuerdos para destinar espacios para aparcamiento público" en otras zonas del casco urbano donde sea viable. Esta medida ha buscado dar soluciones ante los problemas generados por la "falta de planificación y de acciones en la materia" que han afectado a la movilidad del concejo.

En este sentido, la administración local ha planteado abordar en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Villaviciosa (PGOU) un marco "prioritario de análisis y acciones en materia de movilidad".

El objetivo ha sido generar espacios de estacionamiento tanto en la zona urbana como en otros núcleos de población para "aumentar las plazas de aparcamiento en todo el concejo". En concreto, se han propuesto actuaciones para crear aparcamientos públicos en La Villa, Amandi, Tazones y El Puntal, además de la "ampliación de aparcamientos en las zonas de playas".

El plan ha incluido también proyectos específicos para el sector logístico en la rotonda de la autovía con el fin de habilitar "zonas de aparcamiento de camiones y logística". Finalmente, las autoridades han contemplado actuaciones en la zona de Quintes-Quintueles enfocadas a la "conexión con el transporte público". El gobierno local ha insistido en que estas iniciativas han respondido a la "necesidad de mejorar la movilidad" general de los ciudadanos de Villaviciosa.