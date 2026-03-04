Las cifras de la exportación de Asturias a EEUU antes de la amenaza de Trump: están en riesgo 229 millones de euros

Archivo - Contenedores de mercancías en el puerto de El Musel (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones asturianas a Estados Unidos alcanzaron en 2025 los 229 millones de euros, frente a unas importaciones que se disparan hasta los 834 millones. Asturias multiplica por cuatro sus compras al país norteamericano, impulsadas por el gas natural licuado, mientras la FADE alerta del riesgo de dependencia energética y pide reforzar la autonomía europea ahora que las relaciones comerciales entre España y EEUU están en riesgo.

Las cifras revelan una relación comercial "asimétrica", en la que Asturias importa casi cuatro veces más de lo que exporta, con un déficit comercial de 605 millones de euros favorable a EEUU.

229 MILLONES DE EUROS DE EXPORTACIONES

Por sectores, la estructura exportadora está altamente concentrada en semimanufacturas y bienes de equipo, que representan conjuntamente el 90% del total:

- Semimanufacturas (acero, hierro, metalurgia): 134 millones de euros

- Bienes de equipo: 72,6 millones de euros

- Otras mercancías: 10,6 millones de euros

- Alimentación, bebidas y tabaco: 5,3 millones de euros

- Materias primas: 2,6 millones de euros

- Manufacturas de consumo: 2,5 millones de euros

- Productos energéticos: 1,1 millones de euros

- Sector automóvil y bienes de consumo duradero: 0,4 millones de euros

834 MILLONES DE IMPORTACIONES

En el otro lado, las importaciones de EEUU a Asturias suponen 834 millones de euros, la mayoría de ellas relacionadas con productos energéticos. Estas importaciones suponen 568,1 millones de euros, el 68,1% del total, algo que para la FADE pone en evidencia que Estados Unidos es "uno de los principales proveedores de gas natural licuado" para España y Asturias, con una cuota aproximada del 30% del suministro nacional.

- Productos energéticos: 568,1 millones de euros

- Materias primas: 153 millones de euros

- Alimentación, bebidas y tabaco: 35,2 millones de euros

- Manufacturas de consumo: 27,6 millones de euros

- Bienes de equipo: 22,6 millones de euros

- Semimanufacturas: 14,1 millones de euros

- Sector automóvil: 13,5 millones de euros

- Bienes de consumo duradero y otras: 0,1 millones de euros

EEUU "NO ES UN PROVEEDOR MÁS"

La FADE ha alertado de que, siendo EEUU uno de los principales proveedores de gas natural licuado de España, un deterioro en las relaciones comerciales "no supondría únicamente la pérdida de un mercado de exportación de 229 millones de euros", sino que "pondría en riesgo una fuente de suministro energético de 568 millones, precisamente cuando el mapa energético europeo ya se ha estrechado de forma dramática".

En este sentido, la patronal asturiana ha recordado que Rusia "dejó de ser una opción" tras la invasión de Ucrania y las sanciones europeas. A ello se suma la crisis diplomática con Argelia, que provocó la suspensión del tratado de amistad y la interrupción del gasoducto Magreb-Europa y cerró otra vía que durante décadas se consideraba "segura". Ahora el conflicto con Irán "tensiona los mercados internacionales de hidrocarburos".

La FADE ha remarcado que EEUU "no es un proveedor más", sino que es "una de las pocas alternativas reales que quedan", por lo que "España no puede permitirse abrir un cuarto frente de incertidumbre energética".

Ante este escenario, los empresarios asturianos han insistido en la necesidad de "trabajar en una autonomía energética europea y revisar los calendarios de cierre de las infraestructuras energéticas".