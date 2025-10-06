Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán por todo el país la alfarería de Llamas de Mouro

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alfarería de Llamas del Mouro, Cangas del Narcea, será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo 13 de octubre. Un total de cinco millones de cupones difundirán por todo el país la cerámica negra asturiana.

La Delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo; la Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Marta Malgor, acompañadas del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; la Directora General de Empresa y Comercio, Arancha González; el Alcalde de Cangas del Narcea, José Luís Fontaniella y el ceramisma Raúl Mouro, han presentado este cupón han presentado este lunes el cupón.

Llamas del Mouro es un pueblo en la parroquia de San Martín de la Sierra del concejo de Cangas del Narcea, que es conocido por su cerámica negra, compuesta por piezas de alfarería únicas. El ceramista Raúl Mouro ha aprovechado la presentación del cupón para "recordar y agraceder el trabajo de sus ancestros por la preservación de esta artesanía".

"Quiero tener un recuerdo para los que ya no están que desraciadamente nunca han tenido un reconocimiento público. Este es un homenaje, un reconocimiento y toda mi admiración hacía ellos", dijo.

Estas piezas de cerámica son un legado que ha pasado de padres a hijos, respetando la tradición en su elaboración. La elaboran las manos de la familia de Jesús Rodríguez Garrido, cuyos descendientes, sin perder la esencia de su antepasado, dan a las piezas un aire de modernidad. Llamas del Mouro, es el único lugar de Asturias donde se siguen fabricando piezas de alfarería negra que no ha cesado su actividad a lo largo del tiempo. Estas piezas son valoradas por su belleza, elegancia, originalidad y resistencia.

Para fabricar las piezas de alfarería negra se utilizan dos tipos de barro, el claro y el rojo, que se amasan juntos, dando forma a las pellas, bolas de barro que se trabajarán en el torno. La cocción es un proceso importante, con mezcla de leña: uces, raíces de piorno o roble son las maderas adecuadas. La obtención del color negro se logra al tapar el único agujero que queda en el horno, después de cerrarlo. Cuando las piezas están en el horno apiladas hasta llegar a la altura del agujero central, se cubre este agujero con trozos de vasijas, lo que produce un humo que entra en el barro hasta volverlo negro.

Con la serie 'Arte a mano', la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de nuestra geografía, con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Se emite un cupón por cada una de las 17 Comunidades Autónomas.