Cinco personas intoxicadas en un incendio en Avilés

Incendio - SEPA

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, extinguieron este jueves el incendio declarado en el bajo de un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida Fernández Balsera, en Avilés.

Cinco personas resultaron afectadas leves por inhalación de humo. Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) cuatro de ellas, cuatro mujeres, una de 95 años, fueron evacuadas preventivamente al Hospital Universitario San Agustín (HUSA). El quinto afectado, un menor de 16 años fue dado de alta in situ.

Hasta el lugar del incidente el SAMU envió el equipo de Atención Primaria de El Quirinal, la ambulancia de soporte vital básico de la zona, una convencional y una de transporte colectivo. El incendio calcinó el cuadro de contadores y el portal del edificio resultando afectado por el humo toda la escalera.

Los bomberos evacuaro a los residentes que estaban en ese momento en las mismas, unas quince personas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.23 horas. En la llamada indicaban que estaba saliendo mucho humo del portal de un edificio de cinco plantas. Dieron por controlado el incendio a las 19.02 horas.