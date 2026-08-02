El cine de verano de Grado proyecta este lunes 'Cómo entrenar a tu dragón'

Grado acoge este lunes la proyección al aire libre de 'Cómo entrenar a tu dragón' - GRADO

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias, en colaboración con Caja Rural y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, organiza este lunes, 3 de agosto, una nueva sesión de cine de verano al aire libre.

Según ha informado el consistorio, la proyección tendrá lugar a las 22.00 horas en la plaza General Ponte y la entrada será gratuita.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la película 'Cómo entrenar a tu dragón', una película de animación que narra la historia de Hipo, un joven vikingo que desafía las tradiciones de su pueblo al entablar amistad con un dragón, una relación que cambiará la forma en que ambos mundos se ven mutuamente.