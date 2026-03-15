Cines Embajadores acoge el Festival de Ocio y Cine de Oviedo a partir del 20 de marzo

Cartel de FOCO en Oviedo - FOCO

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ocio y Cine de Oviedo (FOCO) se celebrará del 20 al 29 de marzo en los Cines Embajadores de Oviedo, coincidiendo además con la celebración de 'Cortoviedo', que alcanza su edición número 16.

Según ha informado FOCO en nota de prensa, en el certamen recogerá un premio a toda su carrera el productor José Jaime Linares, que ha trabajado en largometrajes nacionales como 'Me he hecho viral', 'García y García', 'De Caperucita a loba' y series como 'Asalto al Banco Central'.

El evento se integra con el concurso de cortometrajes Cortoviedo que llega a su decimosexta edición A FOCO han llegado un total de 46 películas, las diez finalistas se podrán ver en pases gratuitos en el cine. Una de ellas será la ganadora del premio a la mejor película nacional y otra del premio de Asturias.

CORTOVIEDO

Por otro lado, en Cortoviedo se proyectarán 36 cintas finalistas, y se concederán los premios al mejor corto nacional y asturiano, corto joven nacional, corto joven asturiano y premio del público.

Además de las proyecciones a concurso, habrá otras actividades paralelas como la presentación de los trabajos 'Vivir otras vidas', cortometraje interactivo de Miriam Nespral, el viernes 20 a las 19.00 horas en los Cines Embajadores y de 'El Camín de los Santuarios', largometraje VR de Enol Villamor, el viernes 27 a las 18.00 horas en la librería Kafka de Oviedo.