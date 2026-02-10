El Circo de los Horrores reflexiona en la ciudad sobre la IA con 'Prisionia', su show "más terrorífico"

1050781.1.260.149.20260210165141 Presentación en el Ayuntamiento gijonés de 'Prisionia', espectáculo del Circo de los Horrores, en la que ha participado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y, por parte de la compañía, Suso Silva y su hija Sara. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este martes 'Prisionia', el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores que podrá verse, en el parque de los Hermanos Castro de Gijón, del 13 al 29 del próximo mes de marzo.

González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de los artífices del espectáculo, Suso Silva y su hija Sara, que la da el relevo en el escenario del Circo de los Horrores, ha animado a ir a verlo.

Especialmente de Sara Silva ha resaltado que se ha convertido en toda una estrella del espectáculo circense a nivel nacional "y que seguro va a tener una larguísima y fructífera carrera", ha augurado el edil. A ambos, eso sí, ha agradecido que hayan venido desde Valencia para la presentación del espectáculo en Gijón.

Respecto a 'Prisionia', ha explicado que es un espectáculo recomendado para mayores de 16 años que relata la historia de una prisionera que desafía una Inteligencia Artificial "todopoderosa".

El concejal ha incidido, asimismo, en que por Gijón han pasado ya espectáculos "disruptivos y provocadores" del Circo de los Horrores, a lo que ha apuntado que en este caso, "nos enfrentamos a una nueva revisión de su modelo, que fusiona al circo extremo, la música en directo, el humor y, como no, la tecnología". "No va a dejar a nadie indiferente", ha dado por hecho González-Palacios.

Al tiempo, ha remarcado que la importancia de poder apoyarse en este espectáculo para abrir un debate con la juventud acerca de la IA y sus usos. "Nos parecía una gran oportunidad que a través de este espectáculo, visualmente muy potente y dinámico, pudieran preguntarse la juventud de esta ciudad sobre cuestiones que les afectan de forma primordial", ha agregado.

Sobre ello, ha recalcado que 'Prisionia' "no es solo una sucesión de números circenses, vibrantes e impactantes, sino que es un espectáculo que nos plantea todas esas cuestiones", ha considerado. De ahí que los jóvenes de Gijón podrán disfrutar de importantes descuentos en el precio de las localidades, entre el 20 y el 40 por ciento, dependiendo de las fechas de las funciones, de dos horas de duración.

A mayores, ha avanzado que están trabajando con el Circo en la posibilidad de una organización de varios talleres que coordinarán a través del Consejo de la Mocedad, Abierto hasta el Amanecer y Mar de Niebla.

Con todo, ha animado a ver el espectáculo, que cuenta "con números muy espectaculares, una producción muy ambiciosa y con un gran número de juegos de luces, láseres y un sonido que estamos seguros a todos les impresionará".

Suso Silva, por su lado, ha avanzado que 'Prisionia' es una visión "completamente nueva", un cambio de ciclo y un paso de testigo. "No es que me jubile del todo", ha matizado el artista.

Ha añadido, asimismo, que este espectáculo pretende ser "una nueva visión en este mundo tan digital". "Fue complicado montarlo porque un tío tan analógico como yo, en un mundo tan digital, de repente siente cierto vértigo", ha reconocido.

Y si bien ha confesado que no era la intención inicial, ha acabado siendo "una prisión disfrazada de espectáculo", con la que quieren poner en alerta al espectador de los tiempos que se viven y de las buenas y malas influencias de la IA.

Un espectáculo con 40 personas entre músicos, cantantes, bailarines cómicos, artistas de circo que arman un show visualmente "muy, muy atractivo".

Eso sí, ha advertido de que "quizá no gamberreamos y no somos tan políticamente incorrectos en este show". "Creo que no era el momento", ha aclarado Suso Silva, quien ha opinado que la gente está "muy sensible".

Ha apuntado, también, que era el momento de pasar el testigo y ponerlos en manos de alguien joven, actual, "que ve el mundo completamente distinto a mí", ha explicado.

"El show lo que pretende es dar un vuelco a todo y avisar de qué pasa", ha llamado la atención. "Yo creo que es el espectáculo más terrorífico", ha apuntado, si bien ha recalcado que la esencia del Circo de los Horrores "va a estar ahí". "Vamos a seguir interactuando, vamos a seguir apretando a la gente", ha indicado.

"Nadie va a estar muy tranquilo cuando entra a esta prisión, nos vamos a encarcelar a todos, vamos a remover muchas conciencias también", ha añadido.

Del espectáculo ha resaltado que es "muy contemporáneo", un teatro muy actual, con esas "gotitas de cabaret salvaje" y, sobre todo, donde el público se va a reír mucho. También va a hacer que reflexione sobre lo que es real y lo que no.

Su hija, por su lado, ha incidido en que no ha sido fácil compartir por muchos años escenario dentro y fuera con su padre. Como director, ha confesado que es "muy divertido", pero fue "difícil" trabajar con él y compartir escenario.

"Al final, por mucho que intente la Inteligencia Artificial, espero que nunca sea capaz de igualarse en ese sentido", ha apuntado Sara Silva, quien ha mostrado su preocupación por la deshumanización.

Ha recordado el último espectáculo, Réquiem, que fue la despedida de Suso de los escenarios, a partir del cual ella le iba a dar el relevo.

Ha señalado, asimismo, que ella da vida a Azul, el único personaje de esta cárcel experimental que no está siendo controlado por madre IA, que es la Inteligencia Artificial del espectáculo.