Las cismáticas de Belorado denuncian el envenamiento de sus perros en Asturias

Una de las galletas que podría contener veneno - RELIGIOSAS DE BELORADO

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las monjas excomulgadas de Belorado, que cuentan en Asturias con un restaurante y un núcleo zoológico, han informado este martes de que han denunciado ante la Guardia Civil el presunto envenenamiento de perros que viven en sus instalaciones en el municipio de Parres.

Según han explicado, han presentado la denuncia formal en la Comandancia de la Guardia Civil de Arriondas y han solicitado que se inicie una investigación al respecto, aportando información para esclarecer los hechos.

Las cismáticas afirman sentirse "perseguidas" en una situación que consideran injusta y creen que se está intentando atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora.

Una de las hermanas, Sor Sión, alertaba hace unos días de lo que sucedía, afirmando que habían hallado unos cebos llenos de lo que parecía veneno cerca de sus perros.

La religiosa relató que descubrió una "galleta de harina llena de unos puntitos negros" tras consultar con veterinarios y criadores de perros, quienes confirmaron que se trataba de "cebos para envenenar animales".

Ha explicado que previamente han sufrido la muerte de un perro en "circunstancias extrañas", así como problemas de salud en pastoras alemanas que "adelgazaban, tenían malas digestiones y decaían de manera inminente". "Gracias a Dios actuamos con rapidez y los llevamos a veterinarios", indicó Sor Sión.