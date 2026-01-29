La ciudad presenta el Plan de Acción Integrado In4Green

Avilés presenta el Plan de Acción Integrado In4Green. - AYTO. AVILÉS

AVILÉS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

In4Green, la Red Europea URBACT liderada por Avilés, presentó su Plan de Acción durante una jornada celebrada en el Niemeyer en la que ha participado la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y también el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

Se trata de un viaje colectivo y transnacional que ha permitido construir un Plan de Acción sólido y compartido, fruto de un proceso de trabajo colaborativo de dos años y medio en el que se han celebrado: seis reuniones transnacionales, más de cincuenta reuniones mensuales de coordinación del partenariado, doce reuniones del Grupo de Acción Local de Avilés y nueve sesiones online de aprendizaje mutuo entre las ciudades socias.

De este trabajo se derivan, además, 49 buenas prácticas documentadas, con una plantilla común, de las que adquirir conocimiento compartido. Durante su intervención, la alcaldesa puso en valor el trabajo que ya se está llevando a cabo en la ciudad, principal área industrial de España en términos de empleo.

"Hemos incrementado de dos a diez los centros de I+D especializados en la industria que nos rodea. Centros de investigación en los que se está desarrollando la industria del futuro y que colaboran y se complementan entre sí, otra palabra clave en estos momentos. Y donde se impulsan nuevos procesos de digitalización industrial, de desarrollo e implementación de las tecnologías disruptivas y la investigación en torno a las energías renovables", dijo.

Tanto el Ayuntamiento como estas empresas, centros de investigación y otros organismos de la sociedad civil, forman parte del Grupo Local URBACT, cuya visión es aspirar a construir una ciudad donde la innovación y la industria sean pilares clave del desarrollo económico y social, con un compromiso de modernizar infraestructuras y transformar la industria para hacerlas sostenibles, utilizando los recursos de manera más eficiente y promoviendo la adopción de tecnologías limpias y procesos industriales que contribuyan a un desarrollo sostenible de Avilés.