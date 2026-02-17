La ciudad repite como sede de la primera prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 en España

Presentación del campeonato - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) ha presentado este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento la competición Premier Padel Gijón P2, organizado por Esedos Events, con el apoyo del PDM.

Gijón será asíla sede de la primera prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour en 2026, de un total de seis pruebas confirmadas esta temporada hasta la fecha en España.

La competición se llevará a cabo durante una semana entera en el Palacio de Deportes de La Guía, del 1 de marzo al 8 de marzo. Arrancará el domingo 1 de marzo y el lunes 2 de marzo, con la disputa de las previas, y continuará el martes 3 con la fase final del torneo por eliminatorias hasta legar a la gran final del 8 de marzo.

"Repetimos como primera sede del circuito gracias al éxito de la edición inaugural del pasado año 2025", ha afirmado el concejal de Educación y Deporte, y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Rueda.

Por su parte, Joan Cuscó, presidente de Esedos Events, ha comentado que esperan "superar los datos del año pasado", en esta nueva edición "marcada por la vuelta de las mejores parejas del mundo en el cuadro femenino, y la llegada de los mejores del cuadro masculino".

Además, el Palacio de Deportes contará con Pista Central en el recinto principal, Pista 2 y Pista 3 (recinto auxiliar). Más allá de la pista, el público también dispondrá de palcos, zona comercial, y hospitality para una experiencia más premium de la competición.