Claudia Montes niega contacto personal con Ábalos y defiende que llegó a Logirail a través de una oferta de empleo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Claudia Montes, la mujer que fue Miss Asturias en 2017, ha desmentido este lunes las informaciones publicadas que afirman que el exministro, José Luis Ábalos, le habría dado dinero en tres ocasiones en los meses previos a que firmase un contrato laboral en Oviedo con la filial de Renfe Logirail. "El único contacto personal que he tenido con José Luis Ábalos se limita a una fotografía entre compañeros del PSOE y asegura que en Logirail, accedió a su puesto de trabajo a través del portal Infojobs.

"He cumplido escrupulosamente con todas las condiciones laborales de la empresa en la modalidad de jornada presencial, he realizado siempre las tareas en un lugar físico especifico en los horarios establecidos por la empresa y bajo la supervisión directa de sus responsables", afirma Montes en un comunicado.

Además afirma que ha cumplido "con todas las indicaciones en cuanto a salud laboral y realizado formación interna cuando asi ha sido requerida por la naturaleza propia de mi puesto de trabajo".

Niega tener relación con el exministro y reconoce "muy esporádicamente" haber cruzado "algún mensaje con el Sr. Ábalos como muchos otros militantes socialistas con un dirigente de mi partido, el PSOE".

"En definitiva, los hechos son los que se incluyen en este comunicado y no los que publican los medios de comunicación. En consecuencia, me dispongo a recabar cuantas publicaciones han faltado a la verdad sobre mi persona y me reservo mi derecho a ejercer acciones judiciales frente a dichas publicaciones", finaliza Claudia Montes.