Claves para evitar picaduras de garrapata en rutas de senderismo en Asturias

Garrapata. - ANECPLA

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso de prendas de manga larga y colores claros, llevar los pantalones por dentro de los calcetines, evitar el contacto con vegetación alta, caminar por el centro de los senderos y revisar el cuerpo y a las mascotas -especialmente ingles, axilas, cuero cabelludo o pliegues- tras cada salida son algunas de las recomendaciones clave para evitar picaduras de garrapata en rutas de senderismo en Asturias, según advierte la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla).

La llegada del buen tiempo y el auge de las actividades al aire libre en primavera incrementan la exposición a estos parásitos, cuya actividad se dispara en esta época. Desde Anecpla alertan de que las garrapatas no son solo una molestia, sino vectores capaces de transmitir enfermedades de relevancia clínica.

En España destacan especies como las del género Hyalomma, vinculadas al virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, o las Ixodes, asociadas a patologías como la enfermedad de Lyme o la encefalitis transmitida por garrapatas.

Estos artrópodos suelen situarse en la vegetación a la espera de adherirse al huésped o bien lo buscan activamente. Una vez fijados a la piel, pueden permanecer horas o días, lo que aumenta el riesgo de transmisión de patógenos si no se detectan a tiempo.

El director general de Anecpla, Manuel García Howlett, subraya que "la adopción de medidas sencillas puede reducir significativamente el riesgo", como el uso de repelentes autorizados y la revisión corporal tras actividades en zonas de riesgo, ya que reducir el tiempo de fijación resulta clave.

Desde la asociación también inciden en la importancia de reforzar la vigilancia y el control de estos vectores por parte de las administraciones, así como en la necesidad de concienciación ciudadana para minimizar su impacto en la salud pública en una época de mayor contacto con el entorno natural.