Clavo es optimista respecto a la continuidad de la conexión aérea con Londres y espera que la opere otra compañía

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OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, ha defendido este viernes el "éxito de las políticas de conectividad aérea" del Principado y sobre la decisión de Vueling de suprimir la conexión con Londres ha indicado que "eso no significa que no vaya a poder operar la otra compañía".

"La conexión con Londres es una línea de trabajo que no se ha interrumpido en ningún momento, lo que se conoce ahora es que una compañía deja de operar la línea, pero eso no significa que no vaya a poder operar la otra compañía. En ese sentido se está trabajando, hay meses por delante", dijo Calvo.

El consejero ha indicado que lo que hay que hacer es destacar el trabajo que se viene desarrollando y que permite tener líneas y conexiones viables, que están operadas por diversidad de compañías y que por lo tanto hacen ser muy optimistas de cara a la continuidad de la ruta con Londres como están haciendo con el resto de conexiones, las más de 30 directas desde el aeropuerto de Asturias.

"Si hablamos de conectividad aérea hay que hablar de una política de éxito que permite que este verano dispongamos de 30 conexiones desde el aeropuerto de Asturias, directas y que estemos teniendo datos históricos, máximos históricos, mes a mes, con refuerzos tan importantes como las nuevas compañías que se incorporan a la ruta de Madrid", dijo.

DATOS DE AENA

Precisamente este viernes se han dado a conocer los datos referentes al mes de mayo. Aena ha indicado que el Aeropuerto de Asturias contabilizó 198.137 pasajeros en mayo, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo mes del año pasado.

De los 197.852 pasajeros que viajaron en vuelos comerciales, 163.100 lo hicieron con origen o destino nacional (un 21,9% más), mientras que 34.752 correspondieron a tráfico internacional, un 18% menos que en mayo de 2025.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto atendió 1.518 vuelos el mes pasado, un 9,3% más. De estas operaciones, 1.463 fueron de carácter comercial, un 11,3% más que un año antes.

Entre enero y mayo, el Aeropuerto de Asturias ha registrado 821.711 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7,7% respecto al mismo período de 2025. En estos meses, el tráfico comercial nacional ha crecido un 12,6% (hasta los 664.745 viajeros), mientras que los pasajeros comerciales internacionales se han reducido un 9,2% (con un total de 154.953 personas).

Los vuelos operados en los cinco primeros meses de 2026 fueron 6.333, un 6,5% más que los movimientos de aterrizaje y despegue atendidos en el mismo período del año pasado. De esas operaciones, 6.114 tuvieron carácter comercial, un 7,6% más que el año anterior.