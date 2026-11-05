Clowntigo ofrecerá ocho actuaciones para niños hospitalizados en el HUCA entre noviembre y diciembre

Clowntigo. - CLOWNTIGO

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Clowntigo realizará ocho actuaciones dirigidas a los niños hospitalizados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) entre noviembre y diciembre, dentro de una iniciativa organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo para hacer más llevadera su estancia en el centro.

Las actividades llevarán la magia y el humor a distintos espacios del complejo sanitario, como consultas externas, hospital de día, salas de estar y habitaciones de planta, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Con esta propuesta, Clowntigo y la Fundación Municipal de Cultura, presidida por David Álvarez, buscan ofrecer a los pequeños pacientes momentos de diversión y desconexión de la rutina hospitalaria a través del arte de los payasos.

La iniciativa pretende transformar durante unas horas los espacios del hospital en escenarios para la fantasía y el juego, así como acercar las artes escénicas a los menores ingresados.

El Ayuntamiento ha destacado el papel de la cultura como herramienta de acompañamiento y de contribución al bienestar de la infancia, también durante la estancia hospitalaria.