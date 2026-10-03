El Club Ford Fiesta España conmemora en Almussafes (Valencia) el 50º aniversario del modelo del 16 al 18 de octubre

Archivo - 2013 Ford Fiesta: All Fiesta models come equipped with Ford's leading safety and security features including driver knee airbag and anti-theft engine immobilizer. - FORD - Archivo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Ford Fiesta España, una asociación fundada en Asturias en el año 2007, ha organizado un encuentro nacional en la localidad de Almussafes (Valencia) entre los días 16 y 18 de octubre para conmemorar el 50º aniversario del lanzamiento del emblemático modelo de la marca Ford.

La cita prevé reunir a más de un centenar de vehículos procedentes de diversas comunidades autónomas, lo que la convierte en una de las principales iniciativas promovidas por la entidad hasta el momento. La elección del municipio valenciano de Almussafes responde a su vinculación histórica con la firma automovilística y la industria del sector, si bien la coordinación del evento ha partido en gran medida desde el Principado de Asturias.

"Para nosotros tiene un significado especial que un club que nació en Asturias haya podido crecer hasta organizar un encuentro de este tamaño, reuniendo a más de un centenar de coches y aficionados llegados de diferentes puntos de España", ha explicado el presidente del Club Ford Fiesta España, Mark Urosa, quien ha destacado que este acontecimiento ha supuesto "muchos meses de trabajo" y cuenta con la implicación de colaboradores de distintos puntos del país, manteniendo a Asturias como el punto de origen y eje vertebrador de la asociación.

El programa del evento concentrará su jornada principal el sábado 17 de octubre con una exposición pública de un centenar de vehículos. En ella se mostrarán modelos de diversas generaciones del Ford Fiesta, desde versiones clásicas hasta las más recientes, además de otros automóviles invitados de la marca. El fin de semana se completará con recorridos en carretera, jornadas de convivencia y una cena conmemorativa en la que se entregarán diversos reconocimientos.

Esta concentración nacional sirve como antesala para la celebración del 20º aniversario del club, fundado en 2007, cuya efeméride se alcanzará en el año 2027 y para la cual la directiva ha comenzado a planificar nuevas actividades.